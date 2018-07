Les entitats d'habitatge obliguen Colau a esprémer la llei per sancionar l'assetjament immobiliari

Les principals entitats de defensa del dret a l'habitatge a Barcelona (la PAH, el Sindicat de Llogaters i l'observatori DESC) han tornat a obligar el govern d'Ada Colau a esprémer la llei en aquest àmbit per preservar l'accés a un pis. Després d'haver empès Colau a tramitar que els promotors hagin de destinar un 30% dels edificis nous o rehabilitats a habitatge social , ara l'obliguen a actuar per frenar l'assetjament immobiliari esprement el que ja està previst en la llei catalana d'habitatge del 2007, on es contempla una via que no s'havia aplicat mai encara malgrat que es va aprovar fa més de 10 anys. El mòbing ja s'havia denunciat per la via penal , però la via judicial és lenta i ha donat poc resultat , i han buscat la manera de tirar per la via administrativa. Consisteix a advertir l'Ajuntament de l'existència de casos d'assetjament immobiliari perquè el consistori els comprovi i actuï. D'entrada, emetent ordres, com ara obligant els propietaris a conservar l'edifici, i si amb això no n'hi ha prou, imposant multes d'entre 90.001 i 900.000 euros. Per ara les entitats ja han notificat cinc casos al consistori, el qual ha defensat que també havia començat a actuar i que en els darrers mesos ja treballava amb les entitats.En una roda de premsa al cor del Raval, la portaveu del Sindicat de Llogaters, Marta Ill, ha recordat que el mòbing no és una pràctica nova a la ciutat, però recorrent a la via administrativa volen donar un nou impuls a la lluita ciutadana per fer-hi front. Considera que es tracta d'enviar als propietaris el missatge que "no et sortirà gratis especular", i ha lamentat que "l'assetjament es paga amb la salut dels llogaters". Per a Guillem Domingo, de l'observatori DESC, a través de la via administrativa "hauria de ser més senzill" actuar per acabar amb les pràctiques de mòbing i evitar la consegüent expulsió veïnal.Des de la PAH, Lucía Delgado ha emplaçat la ciutadania a "no tenir por". Les entitats han visibilitzat l'assetjament amb diversos casos que han explicat els mateixos afectats. Al número 106 del carrer del Carme, a tocar d'on s'ha fet la roda de premsa, han denunciat que l'edifici l'ha comprat la socimi (societat d'inversió immobiliària) Optimum, de l'empresa BMB Investment, i l'ha deixat en una situació de degradació en condicions "insostenibles", segons ha relatat un dels residents, Pau Berjoan. Això ha facilitat que s'hi acabessin instal·lant uns drogoaddictes que han utilitzat l'immoble "com a sala de venipunció", ha relatat, i ha assegurat que en dos anys la propietat va capitalitzar 50 milions d'euros i comprar 14 finques al Raval i el Gòtic.La del carrer del Carme, representativa de la Barcelona de finals del segle XVIII, està protegida i es considera una de les joies d'art modern de la ciutat, i també es tem pel destí d'unes pintures que atresora. També han explicat els seus casos els afectats del número 92 del carrer Floridablanca, al barri de Sant Antoni, que és propietat de la família Fradera i Bes, de l'Institut Francis. Aquí també es queixen de "la immensa deixadesa de l'estat de conservació de la finca" malgrat que ja ho havien denunciat a l'Ajuntament, segons ha relatat Fran Ortega. També ha advertit de pujades del preu del lloguer del 40%.En relació al número 151 del carrer Entença, Juan Gómez ha explicat que el va comprar la immobiliària francesa Abeille, la qual pretén buidar-lo de veïns amb "l'excusa" que s'ha de rehabilitar integralment, però l'Ajuntament i la síndica sostenen que només cal arreglar la façana. Ha criticat que l'empresa ha rebut una multa de només 600 euros per part de l'Ajuntament, al qual ha criticat per no haver-se personat davant l'intent d'executar un desnonament irregular a l'edifici o no impedir que una rehabilitació expulsi els veïns. "No només és la LAU –llei d'arrendaments urbans-, també és la Colau la responsable de l'especulació urbanística a Barcelona", ha ressaltat.En una roda de premsa posterior a la de les entitats, el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha anunciat "una ofensiva administrativa contra totes aquelles pràctiques mafioses" que emprenen especialment fons d'inversió per expulsar els llogaters. Ha explicat que fa un any el consistori ja va encarregar un informe a serveis jurídics per estudiar la competència de l'Ajuntament per tirar endavant la via administrativa i que el 28 de febrer van rebre la resposta que els ratificava que sí que la té, però no ha estat fins a la denúncia de les entitats que ha fet públiques les actuacions ja en marxa.A l'Ajuntament els consta que hi ha 70 blocs que han comprat fons d'inversió, sobre els quals els han arribat 10 denúncies i n'han començat a investigar quatre a Ciutat Vella: als carrers Portal Nou, Carme, Pi i Sant Antoni Abat. Un dels casos és el del número 106 del carrer del Carme que han visibilitzat les entitats. Es tracta del que està més avançat, i és que el consistori ja ha realitzat dues inspeccions aquest 10 i 16 de juliol pel deficient estat de l'edifici. El resultat és un informe jurídic on s'estima que hi ha hagut una omissió per part del propietari del deure de conservació i manteniment de l'edifici, cosa que "podria ser susceptible de sanció", ha indicat Asens.El tinent d'alcalde ha admès que per aquesta via "es podria haver actuat abans", però que com el consistori ho podrien haver fet els altres municipis catalans o el Govern. "Assumim l'autocrítica", ha asseverat, però ha retret a les entitats i la ciutadania que tampoc havien fet ús d'aquesta via fins ara i animat a tothom que sigui víctima a denunciar. Fins ara l'Ajuntament ja havia enviat cinc expedients administratius a la Fiscalia oberts per assetjament, quatre dels quals la Fiscalia ha arxivat i un segueix obert. La via administrativa pot prosperar més fàcilment que la penal, ja que la càrrega de la prova s'inverteix, i ha de ser el propietari el que ha de demostrar que els fets denunciats no són certs.

