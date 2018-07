El TC suspèn la declaració rupturista del Parlament

El Tribunal Constitucional ha suspès avui la moció rupturista aprovada pel Parlament de Catalunya a proposta de la CUP i que el govern espanyol va recórrer de forma immediata davant l'alt organisme. La moció incloïa una referència a la declaració rupturista del 9-N del 2015 , anul·lada amb posterioritat pel TC, i explicitava la voluntat de culminar el procés d'independència. La moció va ser aprovada per la cambra el 5 de juliol i el govern de Pedro Sánchez va anunciar l'endemà que la impugnaria davant el TC El TC ha admès a tràmit el recurs governamental, tal com s'esperava, el que suspèn la moció del Parlament. Ho ha fet en la seva darrera reunió abans de vacances. Cal dir que el recurs presentat per l'executiu espanyol davant el Constitucional inclou una modificació substancial respecte d'anteriors recursos presentats pel govern. En aquest cas, no s'inclouen advertiments sobre possible comissió de delictes ni sobre els efectes d'una possible desobediència.El Consell d'Estat ha emès el dictamen preceptiu que és previ a un recurs d'inconstitucionalitat del govern. En aquest informe, el màxim òrgan consultiu de l'Estat -que acaba de canviar de president i ara té al davant l'exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega- mostra una actitud oberta envers la voluntat manifestada pel nou Govern català de recuperar les lleis socials que l'anterior executiu del PP havia recorregut.

