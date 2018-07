VÍDEOS Catalunya posa a prova el bus sense conductor

Vuit ciutats catalanes acolliran aviat una prova pilot per incorporar autobusos sense conductor a les xarxes de bus de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu que l'any 2020 es circulin els primers autobusos autònoms.La prova es farà a Sabadell, Terrassa, i molt probablement a Roses i Igualada, a l'espera de sumar quatre ciutats més, segons explica el president de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport urbà (AMTU), Jordi Xena, en una entrevista a NacióDigital . Aquest va ser un dels temes que en la darrera Jornada Catalana de la Mobilitat es van posar sobre la taula. "El bus sense conductor va ser el tema central, a Europa i en alguns llocs de l'Estat espanyol ja s'han fet proves utilitzant aquest tipus de vehicle i més aviat que no pas tard s'anirà imposant en situacions molt concretes, no pas d'una manera generalitzada", explica Xena.Per exemple, a Sabadell es faran les primeres proves de circulació al setembre, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebrarà del 16 al 22 d'aquell mes.No obstant, encara no s'ha determinat l'espai on es podrien fer, si bé podria ser una zona on el trànsit s'hauria acotat inicialment i més aviat es tractaria d'una demostració sobre el terreny. En aquest sentit, serien vehicles de menor capacitat que els busos híbrids que actualment circulen per la capital vallesana, d'una desena de passatgers, aproximadament, de manera que s'allunyarien de la imatge de bus que ara per ara integra la xarxa de Transports Urbans de Sabadell (TUS).El desenvolupament d'aquest tipus de vehicles anirà lligat a la implantació de la tecnologia 5G, ja que hi hauran d'estar permanentment connectats. Aquesta tecnologia suposa més amplitud de banda i una transmissió de dades molt important.El que es pretén és que durant una setmana un vehicle d'aquestes característiques circuli per un tram concret amb la finalitat que els viatgers s'hi familiaritzin, el vegin i observin com funciona. "En definitiva serà una posada en escena d'aquesta tecnologia i la manera d'entendre la mobilitat i el transport públic del futur", conclou Xena.A Sant Sebastià ja fa dos anys que funcionen autobusos sense conductor. Us en deixem dos vídeos.

