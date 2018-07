Fachin deixa en evidència la doble vara de mesurar de l'Estat després de l'agressió a Jordi Borràs

La Fiscalia estaria actuando a todo vapor, las acusaciones de "terrorismo" estarian sobre la mesa y el Ministerio del Interior, la Policia Nacional y la Guardia Civil ya estarian "practicando detenciones"... — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 17 de juliol de 2018

L'agressió d'un policia espanyol al fotoperiodista Jordi Borràs ha arribat aquest dimarts al Congrés dels Diputats. Ho ha fet de la mà del cap de files d'Esquerra Republicana, Joan Tardà, que li ha detallat els fets al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les reaccions a l'agressió han estat massives i diverses. Albano-Dante Fachin ha estat un dels més contundents.En un fil de piulades, l'exlíder de Podem a Catalunya ha demanat als seus seguidors que imaginin com s'haguessin tractat els fets per part de l'Estat si els cops de puny els hagués fet un mosso d'Esquadra fora de servei a un periodista de l'ABC tot cridant "Visca Catalunya lliure".Fachin deixa en evidència la doble vara de mesurar espanyola. Assenyala que Sánchez hagués pronunciat unes "paraules de suport" en el Congrés, els principals mitjans de comunicació espanyols haguessin fet "especials informatius" i líders unionistes com Arrimadas, Albiol o Iceta ja haguessin "demanat un ple especial en el Parlament i exigit la dimissió del Govern", entre altres accions hipotètiques.

