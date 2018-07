En marxa una campanya popular per exigir la llibertat de Carme Forcadell

El proper 21 de juliol us esperem a #Sabadell per reclamar la llibertat de la @ForcadellCarme! Concerts, activitats i molt més! Us hi esperem! #FreeForcadell pic.twitter.com/KOuMIEAFRa — Free Forcadell (@FreeForcadell) 12 de juliol de 2018

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, està en presó preventiva des del 23 de març . És per això que un grup d'amics i companys de Forcadell han posat en marxa la campanya #FreeForcadell, que té per objectiu visibilitzar la injustícia de l'empresonament de l'expresidenta Forcadell i reclamar l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.El primer acte de #FreeForcadell se celebrarà aquest dissabte 21 de juliol a Sabadell i comptarà amb les actuacions de diversos artistes com Maria del Mar Bonet, Gossos i Gerard Quintana, entre d'altres. També hi ha previstes les intervencions del president del Parlament Roger Torrent, els exdiputats Lluís M.Corominas, Anna Simó, Lluís Llach, Mireia Boya i Albano Dante Fachín.Sílvia Bel, Titot, Borja Penalba, Mascarats i Roc Casagran són altres dels reclams de l'acte que començarà a les 19.00 hores a la plaça del Doctor Robert i que presentaran els actors Joel Joan i Anna Sahún, i la periodista Sarai Surroca.L'acte comptarà també amb representació política i social de Sabadell, començant pel seu alcalde, Matíes Serracant (Crida per Sabadell), el tinent d’alcalde, Juli Fernández (ERC), la regidora Marisol Martínez (Guanyem), Ramon Vidal (Podem) i un representant del PDEcat, així com parlaments de representants d'Òmnium Cultural, l'ANC i l'ACDC.Forcadell és a la presó de Puig de els Basses des del 4 de Juliol i recentment ha demanat un trasllat al centre penitenciàri Mas d'Enric , al Catallar (Tarragonès), per poder estar més a prop de la seva família.

