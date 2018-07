El PP discrepa dels lletrats del Parlament i demana la renúncia dels diputats suspesos

Un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha ordenat la suspensió immediata dels diputats processats per rebel·lió, el PP sosté que els dirigents haurien de renunciar a l'escó. El portaveu dels populars, Alejandro Fernández, ha argumentat que el seu subgrup parlamentari "discrepa" de l'informe dels lletrats i no avalen la possibilitat que els diputats siguin substituïts temporalment, malgrat que és el propi Llarena qui va posar aquesta fórmula sobre la taula."La LOREG no contempla la fórmula del diputat substitut", ha assegurat Fernández, que ha arribat a dir que el jutge pot expressar "la seva opinió" però que els diputats han d'exercir la seva tasca "amb independència" del que diu la resolució. "No està prou ben argumentada la figura del diputat substitut i això provoca inestabilitat al Parlament", ha insistit el dirigent popular.

