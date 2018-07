Arxivades desenes de denúncies de ferits per les càrregues policials l'1-O a Barcelona

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha arxivat un total de 43 denúncies presentades per diversos ferits per l'actuació de la policia espanyola en sis col·legis electorals de la ciutat durant la celebració del referèndum d'independència del passat 1 d'octubre.



En la majoria de casos, el jutge diu que l'actuació policial va ser proporcionada i en altres que no hi ha imatges dels fets descrits en les denúncies o els agents presumptament responsables no han estat identificats plenament. També arxiva les reclamacions dels directors dels centres per les destrosses causades per l'actuació policial.





L'Ajuntament de Barcelona recorrerà



En diverses interlocutòries, bastant similars totes elles, Miralles assegura que aquell dia "els agents de la policia van rebre ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'impedir la utilització de locals públics per a la celebració del referèndum". En aquest sentit, el jutge conclou que "correspon a l'Estat el monopoli de l'ús de la força, la qual s'exerceix mitjançant els cossos i forces de seguretat". "L'ús de la força és legítim sempre que hi hagi una justificació per a això i es realitza amb la deguda proporcionalitat", conclou. Preguntat en roda de premsa sobre una nova via contra l'assetjament immobiliari , el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de Barcelona, Jaume Asens, ha explicat que han rebut la notificació que s'han arxivat cinc denúncies i ha anunciat que l'Ajuntament recorrerà. En la seva opinió, l'arxivament és una decisió "precipitada", i ha assegurat que el consistori no permetrà que els casos denunciats es tanquin "en fals".

