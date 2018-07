Per què Puigdemont accelera el seu projecte polític? Les claus del xoc amb el PDECat

Les relacions entre el PDECat i el grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), gestat per Carles Puigdemont i el seu entorn més proper, no han estat senzilles. Les tibantors es van visualitzar en la confecció de les llistes i el disseny de la campanya electoral -amb escàs o nul protagonisme de la direcció del partit en els mítings-, i van continuar amb la gestió de l'èxit del resultat electoral. El debat sobre els recursos del grup parlamentari i les decisions rellevants preses en els mesos sense Govern van accentuar la distància entre l'entorn del president i la cúpula del PDECat. Però el punt àlgid de les discrepàncies va prendre cos divendres. Va ser llavors quan Puigdemont va visualitzar un camí al marge del partit del qual continua sent militant.I què va passar divendres que ho sacsegés tot? Segons fonts de l'entorn del president consultades per el fet que la direcció del PDECat registrés JxCat com a partit polític va desencadenar tots els moviments. La formació ja havia validat que la marca electoral liderada per Puigdemont -propietat del partit- s'utilitzés en les candidatures de les pròximes eleccions municipals. Però va fer un pas més, assumir JxCat com a propi i vincular-lo més estretament a la formació, conscient que Puigdemont ja barrinava passos endavant. La notícia va desagradar l'entorn del president a l'exili, que entenia que així es desvirtuava el significat polític que JxCat va representar el 21-D. I des d'Alemanya, en coordinació amb Barcelona, es va decidir moure fitxa. El nou espai polític engendrat per Puigdemont estava a punt de veure la llum. Començava el camí de la Crida Nacional per la República.El primer moviment per accelerar la presentació de la nova plataforma es va produir dissabte. Puigdemont va reunir tots els integrants de la llista de JxCat -els 135 candidats del 21-D- en una sessió de treball a l'hotel Barcelona Sants per explicitar el pla per posar en marxa el nou projecte polític, que havia de ser "transversal" i beu del mandat de l'1 d'octubre . En una intervenció des d'Alemanya, el president a l'exili ja va posar nom al nou espai polític: Crida Nacional per la República. Jordi Sánchez s'hi va implicar amb una carta des de la presó, i el president de la Generalitat, Quim Torra, també es va posar al costat de Puigdemont en la nova iniciativa que demana la "unitat" de l'independentisme. De la trobada en va sortir un horitzó de treball: el moviment havia de culminar en una nova organització política a la tardor. La fórmula -un partit o una coalició electoral- ho determinarien les persones que s’adherissin al projecte en una convenció fundacional que se celebraria entre els mesos de setembre i octubre.El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, van ser els encarregats de llegir el manifest del nou moviment davant dels candidats reunits dissabte. Tots dos també van fer el mateix en la presentació de dilluns a l'Ateneu Barcelonès . Perquè Puigdemont no volia esperar. En campanya ja havia anunciat la intenció de pilotar un projecte més ampli que superés les parets del partit, i en els darrers dies havia arribat a la conclusió que era el moment de fer-lo efectiu. Les dates no són casualitat. La Crida Nacional per la República -agermanada amb altres plataformes, com el Moviment 1-O o Junts per la República- pren forma en una de les setmanes més decisives pel futur del PDECat, només quatre dies abans que comenci l'assemblea nacional del partit, que ha decidir el full de ruta de la formació i canvis en l'estructura de la direcció. La cita congressual queda alterada quan el president a l'exili irromp amb una nova plataforma per aglutinar l'independentisme, que ERC i la CUP ja han rebutjat.Puigdemont sap l'impacte que tindrà la mesura en el PDECat, on conviuen diverses sensibilitats. Però fa evident que pretén avançar al marge del partit. Ja havia renunciat a presidir la formació -tal com li havia ofert Marta Pascal- i ara marca més distàncies amb la formació de la qual és militant. Dilluns al matí, després de la reunió de la direcció del partit, Maria Senserrich va evitar fer públic amb el xoc el president a l'exili, però la incomoditat a la cúpula és manifesta.La portaveu del PDECat va atribuir a casualitats administratives el fet que divendres es registrés la marca JxCat com a partit polític -va recordar que el tràmit va iniciar-se el novembre del 2017- i va demanar a Puigdemont que expliqués els detalls del seu projecte per trobar la manera d'"encaixar". Tanmateix, el partit transmet la sensació que no pot plantejar un pols a Puigdemont i que es resigna a seguir els passos del president a l'exili. "Farem el que els nostres associats ens diguin que volen ser", va afirmar Senserrich per deixar en mans de les bases la confluència amb la Crida Nacional per la República. L'assemblea del PDECat decidirà el següent pas. Puigdemont ja ha expressat quin camí vol seguir.

