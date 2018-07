Novetats clau en el polèmic cas sobre el fetge il·legal d'Abidal

L'Organització Nacional de Trasplantaments defensa la legalitat del cas Eric Abidal. Aquesta ha estat la principal conclusió de la investigació interna que l'organisme públic havia obert juntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Organització Catalana de Trasplantaments després que El Confidencial destapés la polèmica sobre el transplantament de fetge de l'exjugador del Barça i actual secretari tècnic del primer equip.Les primeres informacions assenyalaven l'expresident blaugrana Sandro Rosell en la compra d'un fetge il·legal. L'ONT conclou que tot el procediment es va fer "conforme a la llei". "Les dades de la ONT confirmen que el trasplantament hepàtic d'Eric Abidal es va realitzar conforme a la legislació vigent i a la bona pràctica clínica", assenyala l'organisme en un comunicat.Així mateix, consideren provat que el parentiu del donant (el cosí d'Abidal, segons la versió del exfutbolista) ha estat "comprovat documentalment al centre, en el primer filtre que la llei contempla per a la donació de viu", encara que la legislació no exigeix que la donació entre vius hagi de tenir lloc en l'àmbit familiar. En definitiva, detallen que a l'Hospital Clinic consta acta de naixement i llibre de família tant del donant com del receptor, "dels quals es dedueix que són primers germans".Pese a todo lo anterior, la ONT ha anunciado que, "dada la gravedad extrema de los hechos denunciados y teniendo en cuenta que sus competencias se limitan al ámbito clínico-sanitario", se personará como acusación particular en el supuesto de que la jueza decida reabrir el caso. "Si estos hechos no se investigan hasta el fondo pueden generar desconfianza entre la ciudadanía sobre el proceso de donación de órganos, que permite salvar miles de vidas en nuestro país cada año", justifica.

