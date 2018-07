Roger Escapa substituirà Ricard Ustrell a «El Suplement» de Catalunya Ràdio

Roger Escapa (Sabadell, 1988) prendrà el relleu de Ricard Ustrell al capdavant d'El Suplement de Catalunya Ràdio, un dels programes insígnia de la ràdio pública catalana. Segons ha avançat l'Ara i ha pogut saber també, el també periodista sabadellenc és l'aposta de la casa per conduir el magazín d'actualitat i d'entreteniment dels caps de setmana. La proposta es presenta avui al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), però no rebrà llum verda fins la setmana que ve.El periodista deixarà l'equip de Mònica Terribas per conduir el magazín d'actualitat i d'entreteniment dels caps de setmana. Escapa posarà veu a un dels plats forts de Catalunya Ràdio, sobre el qual recau la lluita pel lideratge del cap de setmana. El jove periodista, però, trepitja segur. I és que coneix bé el programa. Hi va aterrar l'estiu del 2014 per fer-hi una secció i poc després va ser-ne el presentador durant aquests mesos en substitució d'Ustrell.L'agost del 2017 va anar a parar a El matí de Catalunya Ràdio, convertint-se en la segona veu de Terribas i en el presentador de festius i de l'estiu.La marxa d'Ustrell, que s'agafa un any per treballar en nous projectes, ha precipitat que el periodista prengui les regnes del programa en una aposta de la casa per mantenir el perfil de presentador jove i emergent.

