Torna el FIB a Benicàssim amb la baixa d'última hora de Rag'n'Bone

El festival més famós del País Valencià torna aquesta setmana amb un imprevist important. Segons ha comunicat el compte oficial de Twitter del FIB -Festival Internacional de Benicàssim-, el cantant britànic Rag'n'Bone no actuarà el divendres a la nit com estava previst. El motiu de la baixa, una "malaltia sobtada", que l'ha obligat a retirar-se del cartell del festival.L'artista anglès va arribar a l'èxit l'any 2016, amb la cançó Human, que actualment compta amb més de 500 milions de visites a Youtube. Tot i la notable baixa, el cartell d'aquesta edició del FIB segueix comptant amb un munt d'artistes de primer nivell . A continuació, us deixem els cinc artistes del FIB que no us podeu perdre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)