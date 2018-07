Mor Yvonne Blake, la dona que va vestir Superman

La cèlebre dissenyadora de vestuari Yvonne Blake ha mort aquest dimarts a l'edat de 79 anys. Era una dels noms més reputats i reconeguts del l'escena internacional, amb feina a títols tan memorables com Superman de Richard Donner, Fahrenheit de François Truffaut, Robin i Marian, Els tres mosqueters, Jesucrist Superstar, Carmen, i Tirant lo blanc, entre molts d'altres.Va rebre un Oscar com a millor Disseny de vestuari per Nicolás y Alejandra, va ser candidata a l'estatueta novament l'any 1976 per Els quatre mosqueters, de Richard Lester i va col·leccionar unes altres dues candidatures als premis EMI i als Bafta. Al llarg de la seva carrera, va guanyar quatre Goyas per El puente de San Luis, Carmen, Canción de cuna i Remando al viento.Blake, nascuda a Manchester l'any 1938, era presidenta d'honor de l'Acadèmia de Cinema espanyola i havia patit un ictus el darrer mes de gener, cosa que la va obligar a abandonar la presidència de l'entitat, substituïda pel director i guionista Mariano Barroso.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)