El Parlament es dona un dia més per estudiar la fórmula de suspensió dels diputats

La mesa del Parlament ha decidit donar-se un dia més de marge per estudiar l'informe dels lletrats sobre la fórmula per aplicar la suspensió dels diputats ordenada pel jutge Pablo Llarena. En la reunió d'aquest dimarts no han entrat a valorar-ne el contingut sota l'argument, acordat per tots els grups, que cal més temps per avaluar-la donada la seva complexitat.Així doncs, la mesa es tornarà a reunir aquest dimecres a les nou del matí, una hora abans que arrenqui la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra. De fet, la decisió que prengui la majoria de l'òrgan de la cambra tindrà un efecte immediat en la sessió plenària, quan es visualitzarà si s'acata o no la decisió del Tribunal Suprem.Els lletrats del Parlament obren la porta a què els diputats suspesos pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena puguin mantinguin el dret a vot com han fet fins ara però per "substitució" i no per "delegació" per no alterar majories parlamentàries. D'aquesta manera, avalen la "substitució temporal" que reclama el magistrat que ha instruït la causa contra el procés català, però proposen que sigui un dels diputats de la cambra -dels seus respectius grups parlamentaris- qui voti en nom dels encausats.El posicionament dels serveis jurídics permet, doncs, atendre la posició de fons del president del Parlament, Roger Torrent, així com les dels partits independentistes, que van deixar clar que no demanarien a cap dels diputats encausats que deixés l'acta. De fet, Llarena no demanava explícitament que els diputats suspesos deixessin l'escó sinó que plantejava una insòlita fórmula de substitució temporals dels electes, a l'espera d'una condemna o d'una absolució. Els lletrats sí que deixen clar en la seva avaluació que, un cop el reglament del Parlament s'adapti al supòsit plantejat pel jutge, "el diputat substitut restaria subrogat en les prerrogatives parlamentàries i en els drets econòmics i protocol·laris del diputat substituït". Això implicaria que els diputats suspesos deixarien de percebre el seu sou i també d'exercir les funcions com a electes.Concretament, l'informe dels lletrats avala que Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Carles Puigdemont i Toni Comín puguin continuar exercint el seu dret a vot, "així com subscriure les iniciatives parlamentàries escaients" sense alterar les majories dibuixades a l'hemicicle del Parlament a partir de les eleccions del passat 21 de desembre.Els lletrats expressen els seus dubtes sobre el fet que l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, que permet suspendre diputats empresonats i acusats de rebel·lió, pugui aplicar-se en el cas dels presos polítics i exiliats, en considerar que la mesura s'ha d'aplicar a persones "vinculades a grups terroristes".

Informe dels lletrats del Parlament by naciodigital on Scribd

