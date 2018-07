Descobreixen les restes de pa més antigues de la història

El pa és un aliment bàsic de la societat actual i porta sent part fonamental de l'alimentació dels éssers humans des de fa milers d'anys. Ara, però, s'ha descobert que el pa té el seu origen molt abans del que es creia. Concretament, fa més de 14.000 anys caçadors i recol·lectors van elaborar els primers pans de la humanitat a Jordania.Segons un estudi publicat a la prestigiós revista científica Proceedings of the National Academic Science , en el qual hi han format part experts de la University College of London i la Universitat de Cambridge liderats per la investigadora basca Amaia Arranz Otaegui, el pa forma part de la nostra vida des d'abans que es descobrís l'agricultura i es posés en pràctica l'explotació d'animals domèstics per cultivar cereals.Els orígens del pa s'havien lligat fins ara a l'aparició dels primers cultius, però aquesta ideal s'està començat a esfondrar.

