L'agressor del fotoperiodista Jordi Borràs és un policia espanyol

L'agressor del fotoperiodista Jordi Borràs del passat vespre a Barcelona era realment un agent de la Policia Nacional espanyola dedicat a tasques burocràtiques, segons han confirmat fonts del cos. De fet, l'home ja s'havia identificat com a policia espanyol i fins i tot havia mostrat la placa.Segons la versió de Borràs, el policia el va reconèixer i es va abraonar a sobre d'ell a crits de "Viva España" i "Viva Franco". Els serveis mèdics han determinat que el fotoperiodista té el nas trencat i policontusions.Els Mossos d'Esquadra estan buscant l'agressor, gràcies als testimonis i vídeos dels que han vist l'atac. L'agressor, que va perdre una navalla en fugir, també ha presentat una denúncia contra Borràs, on diu que el fotoperiodista l'ha atacat després de cridar-li "puta policia!" i "puta Espanya". Llavors s'han barallat els dos, segons explica l'agent de policia.El departament d'Assumptes Interns de la policia espanyola ha obert un expedient informatiu a l'agent, que es mantindrà obert a l'espera de la resolució judicial. De moment, no ha estat apartat de les seves tasques. Si és condemnat, el cos prendrà les mesures oportunes.

