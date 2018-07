Forn, Puig, Rull i Turull insten el PDECat a sumar-se al nou moviment de Puigdemont

Els exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, a la presó, i Lluís Puig, a l’exili insten al PDECat a sumar-se a l a Crida Nacional per la República, un espai liderat per Carles Puigdemont, que es va presentar ahir i que té per objectiu aglutinar tot el sobiranisme , més enllà dels partits polítics. Així ho han defensat en una carta que han publicat conjuntament als diaris Ara i Punt Avui i que han titulat "Ho veiem així".La recomanació no és banal. El PDECat celebrarà la seva assemblea aquest cap de setmana i haurà de prendre una decisió.Els signants de la carta argumenten que la situació actual a Catalunya “no és normal” i que l’assemblea del PDECat “ha de ser una resposta clara, ferma i potent davant de la situació política que viu Catalunya”.“Situats en aquest punt, la nostra proposta és que el PDECat decideixi formar part i esdevingui un dels impulsors troncals d’un gran moviment. No es tracta de com fem més gran el partit sinó de com bastim un moviment més ampli, transversal i estable per ser conseqüents amb tot allò a què obliga i que representa l’1 d’octubre”, apunten. “La decisió més transcendent de l’assemblea del PDECat ha de ser respondre positivament a aquesta Crida Nacional i articular els instruments necessaris per culminar la creació d’aquest nou espai polític al llarg de la tardor d’enguany”, afegeixen.

