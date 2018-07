Detingut un home a Roda de Berà per atacar-ne un altre amb un ganivet de grans dimensions

Dependències de la Policia Local de Roda de Berà. Foto: Aj. Roda de Berà

Agents de la Policia Local de Roda de Berà (Tarragonès) van detenir aquest diumenge un veí del municipi de 35 anys per un delicte d’homicidi en grau de temptativa i per trencament d’una condemna per ordre d’allunyament.El detingut, que tenia prohibit posseir armes, va agredir un home de 34 anys, també veí del municipi, amb un ganivet de grans dimensions. La víctima, que va rebre una ganivetada al braç, va ser atesa pels tècnics del SEM i està fora de perill.El detingut tenia també una ordre de crida, recerca, detenció i ingrés a presó d’un jutjat del penal de Tarragona per robatori amb força.

