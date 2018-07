​Mor un segon membre del grup Locomía en un sol mes

Frank Romero, en una imatge al seu Instagram Foto: Europa Press

Frank Romero, actor, guionista, presentador i exmembre durant els últims anys del grup Locomía ha mort aquest dilluns a Huelva per una infecció bacteriana. Romero era un personatge molt conegut i un referent per a la comunicat LGTBI, ferm defensor dels seus drets. Tenia 46 anys.Aquest és un cop dur per als seguidors de Locomía, que fa un mes també va perdre la vida d’un altra integrant del grup: Santos Blanco. La banda va destacar a finals dels anys vuitanta i principis dels noranta, sempre pel seu estilisme particular i pels ritmes i lletres enganxoses.El seu representant, Paco San José, ha confirmat la notícia del traspàs. “Si hi ha algú que es cuidava, ni bevia, ni fumava, ni portava mala vida, així era Frank. A més de ser un home prim, havia perdut com 20 quilos durant els últims mesos”, ha explicat el manager.Romero dirigia en aquests moments l’escola d’actors ESAD de Huelva. A més, s’estava preparant a Madrid per ser el protagonita de la versió espanyola del musical Nine.El seu enterrament tindrà lloc aquest dimarts a Huelva, la seva ciutat natal.

