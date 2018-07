Maragall reclama «ambició» al govern espanyol des de l'ONU per afrontar la qüestió dels presos i exiliats

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha reclamat "ambició" aquest dilluns al govern espanyol des de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per afrontar la ressolució de la qüestió dels presos i els exiliats.Maragall ha advertit un cert "nerviosisme creixent" en les decisions del govern espanyol després que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, hagi demanat al govern belga que intercedeixi en la demanda contra el jutge Pablo Llarena que li han interposat els independentistes exiliats.El conseller ha subratllat que si l'executiu de Pedro Sánchez no afronta "de cara" aquesta qüestió, no hi haurà "progrés o avenç real" en cap clima de diàleg que té "aquest component imprescindible".Maragall ha invervingut en el marc del Fòrum de Governs Locals i Regionals al High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development, organitzat per les Nacions Unides a Nova York. El conseller ha pres part d'un debat on s'han discutit estratègies per implementar els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. El Govern de Catalunya té la major part de les competències de les polítiques públiques de Desenvolupament Sostenible i fins avui ja ha acordat 750 compromisos.

