Jordi Borràs, agredit per un home que s'identifica com a policia espanyol

Estimat @jordiborras , tot el suport i solidaritat. Exigirem que s’investigui i es depurin totes les responsabilitats. Abraçades i endavant, Jordi, sempre endavant! https://t.co/7E3Xs82whA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 16 de juliol de 2018

El fotoperiodista Jordi Borràs, que treballa al diari ElMón, ha estat agredit aquesta tarda a Barcelona per un home que s'ha identificat com a policia del CNP espanyol. A crits de "Viva Espanya" i "Viva Franco", segons relata el diari , l'home ha identificat Borràs i s'ha abraonat contra ell.Els Mossos d'Esquadra estan buscant l'agressor, gràcies als testimonis i vídeos dels que han vist l'atac. El periodista Quico Sallés ha informat que Borràs es troba bé, però tal com es veu a la foto que ha divulgat a les xarxes socials té el nas ensangonat dels cops.El president Torra ha volgut donar suport al fotoperiodista a través d'una piulada, on ha anunciat que s'exigiran investigacions dels fets.

