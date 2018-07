VÍDEO Incendi a l'empresa Eurocoat 2000 de Martorelles

#bomberscat hem treballat aquesta tarda amb 15 vehicles en un incendi que ha afectat l'interior d'una indústria de pintura i serigrafia al polígon industrial Can Roca de Martorelles. Cap ferit. Incendi EXTINGIT pic.twitter.com/D8FhnC7lAf — Bombers (@bomberscat) 16 de juliol de 2018

Un incendi ha afectat aquest dilluns a la tarda l'empresa Eurocoat 2000, situada al poligon Can Roca de Martorelles i dedicada a la pintura i serigrafia. El foc s'ha iniciat a quarts de sis de la tarda a la planta baixa de la planta i ha generat una espessa columna de fum visible des de diversos quilòmetres de distància. Les flames han quedat sufocades a les set de la tarda i no han causat ferits.Els Bombers han desplaçat quinze dotacions per extingir el foc. Per apagar-lo han utilitzat escuma i no aigua pels diversos productes químics que hi ha a les instal·lacions.

