El govern espanyol eleva dues dècimes el límit del dèficit de les CCAA el 2019

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciarà aquest dimarts que l’objectiu de dèficit per a les Comunitats Autònomes el 2019 passarà del 0,1% al 0,3%, segons han informat fonts del Ministeri d’Hisenda a l'ACN.La reducció del llindar suposa, aproximadament, que el govern de la Generalitat podrà disposar de 400 milions d’euros més del que estava previst. El president del govern espanyol farà una compareixença demà al Congrés dels Diputats per explicar-ho amb més detall.És una de les peticions que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va traslladar a la seva homòloga del govern espanyol, Carmen Calvo, a la reunió de la setmana passada. L’augment del dèficit per a les CCAA s’emmarca dins de l’elevació també del llindar de dèficit que l’executiu espanyol ha fixat per al conjunt de les administracions per al 2019, que va passar de l’1,3% a l’1,8% per al pròxim any.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)