El Barça s'enfrontarà al Boca Juniors al Trofeu Joan Gamper

El Barça ja té rival per al Trofeu Joan Gamper: s'enfrontarà a l'argentí Boca Juniors. El partit serà el dia 15 d'agost a les sis de la tarda i les entrades es posaan a la venda a partir del 19 de juliol. Abans del partit, els culers podran veure la presentació de la plantilla 2018/2019, que ara per ara té dues incorporacions: el migcampista brasiler Arthur Melo i el lateral francès Clément Lenglet. Així mateix, com cada any, els assistents al partit podran gaudir de la Festa del Gamper amb actuacions musicals i activitats per a tota la família que es faran a l'esplanada del Camp Nou.El Boca Juniors, campió argentí, va ser el rival blaugrana en el primer Gamper de Pep Guardiola com a entrenador del primer equip, en un matx que va remuntar el conjunt blaugrana (1-2) en el temps d’afegit amb gols d’Eto’o i Puyol (92’) i (94’). Els argentins també van ser rivals del conjunt culer l’any 2003, en un matx decidit als penals (5-3) després d’acabar els 90 minuts amb empat (1-1, gols de Tévez i Gerard).El resultat més espectacular va ser a l’edició del 1984, quan el FC Barcelona va golejar per 9-1 a l’equip argentí a les semifinals. A més, també va participar en les edicions de 1977 caient contra el Schalke (0-1) i 1967 contra l’Atlètic de Madrid (0-2).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)