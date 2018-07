DOCUMENT Llegeix aquí el manifest del nou moviment impulsat per Puigdemont, Torra i Sànchez

Carles Puigdemont presenta aquesta tarda a l'Ateneu Barcelonès la Crida Nacional per la República. L'objectiu que persegueix el nou espai polític encunyat per l'expresident i liderat per Jordi Sànchez és anar més enllà de les sigles del PDECat i fer de paraigua de totes les sensibilitats de l'independentisme per traçar una única estratègia que tingui com a horitzó la consecució de la República. Crida Nacional per la República és germana d'altres plataformes, com el Moviment 1-O i Junts per la República, creades amb Puigdemont com a referent polític. La presentació de la nova criatura, que celebrarà una convenció fundacional a la tardor, s'ha fet amb la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, i la portaveu del partit, Maria Senserrich, a les últimes files de la sala.Durant la presentació de l'acte, que ha superat totes les previsions d'assistència de públic, Sànchez ha fet arribar un missatge via carta en el qual ha demanat "ser generosos i sumar voluntats". L'exlíder de l'ANC ha puntualitzat que aquesta "no és una crida per sumar partits ni per refundar cap partit ni espai", sinó per aplegar persones des de la "transversalitat". Sànchez ha llançat un missatge adreçat especialment a ERC: "Jo faig la crida a què persones que ens sentim d'esquerres ens hi sumem". El president de la Generalitat, Quim Torra, que finalment no ha pogut assistir-hi perquè han cancel·lat el seu vol des d'Alemanya, ha celebrat "el pas endavant a favor de la unitat" que representa aquest moviment i ha assegurat que del seu "èxit" en dependrà "la sort del país" en els pròxima mesos.

Manifest de la Crida Nacional by naciodigital on Scribd

