Acusen un mossèn d'haver «profanat l'església» per penjar un llaç groc en una parròquia de Coma-ruga

Els feligresos de la parròquia de Sant Ramon Nonat de Coma-ruga mostren el seu malestar per un element que fa referència al procés català i sobretot als presos polítics. El gest del mossèn Armand Carbonell de posar un ciri amb un llaç groc ha molestat algunes de les persones que acudeixen a l'església a pregar.

Segons l'Associació de Veïns Sant Ramon, que ha estat l'entitat que actua de missatgera, els creients consideren que el mossèn "ha profanat" l'església amb el llaç groc i que ha creuat "totes les línies vermelles". Per aquest motiu, li exigeixen que el retiri si no vol que no acudeixin més a la seva parròquia. Aquestes queixes també es basen en el fet que moltes de les persones que hi venen són "catalans no separatistes" i també hi ha ciutadans de la resta de l'estat espanyol que hi acudeixen, "que no entenen el català i que no s'han queixat mai".

