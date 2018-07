Bèlgica planta cara a les pressions de Borrell: la justícia «ha de jugar el seu rol de forma independent»

El govern federal de Bèlgica reitera que convé “deixar que la justícia jugui el seu rol, de forma independent”, ja sigui a Espanya, Bèlgica o Alemanya. Així ho ha expressat el ministre d’Exteriors belga, Didier Reynders, aquest dilluns, arran de la petició del ministeri d’Afers Estrangers espanyol, capitanejat per Josep Borrell, perquè el govern belga defensi “la immunitat” de la jurisdicció espanyola i el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.Segons ha explicat Reynders, ha demanat "la transmissió de l’expedient" per obtenir més informació sobre la demanda civil interposada en aquest país per la defensa de Carles Puigdemont i la resta d’exmembres del Govern a l’exterior contra el jutge Pablo Llarena."Hem demanat més informació sobre el procés que s’ha fet davant la jurisdicció civil abans d’adoptar cap actitud, però intentem treballar respectant la independència dels jutges als diferents països”, ha insistit Reynders des de Brussel·les, on s’ha vist amb Borrell en el marc del Consell d’Exteriors que ha reunit els ministres dels 28.

