​La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona reprendran la comissió mixta el 25 de juliol

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona reuniran la comissió mixta el pròxim 25 de juliol, segons ha informat aquest dilluns el Govern. La trobada serà a les 10.00 h al Palau de la Generalitat, i servirà per reprendre les relacions entre les dues institucions després de la paralització de l'executiu català com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català.La represa de la comissió la van acordar el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, en la trobada institucional que van mantenir a mitjans de juny . La reunió de la comissió mixta la presidiran la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i Colau, i ha de servir, segons el Govern, "per posar al dia i normalitzar la interlocució amb les conselleries de la Generalitat i abordar temes urgents que afecten les dues institucions".

