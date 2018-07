Les torres de vigilància més innovadores arriben a la platja

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha començat a instal·lar a les platges metropolitanes un model innovador de torre de vigilància per al servei de salvament i socorrisme. Es renova així una de les icones del litoral metropolità per millorar el servei de salvament i socorrisme i fer-lo més eficient, pràctic i còmode.Aquesta nova estructura ha estat dissenyada pels serveis tècnics de l’AMB, i ha comptat amb l’assessorament de diverses entitats i empreses expertes en salvament i socorrisme. Per exemple, d’Òscar Camps, expert en socorrisme, fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms.L’AMB va instal·lar primer prototipus el passat divendres, 13 de juliol, d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, a la platja de la Nova Icària de Barcelona, i romandrà tota la temporada d’estiu.L'habitacle d’aquesta nova estructura, elevat respecte el nivell de la sorra per tenir bona visibilitat, és més proper als banyistes que el model de fusta de l’època olímpica, i disposa d’una rampa d’accés. Fora de l’horari de servei la rampa es plega i impedeix l’accés directe.La cabina, l’element principal, és espai cilíndric de 160cm de diàmetre, protegit per la part posterior amb una part fixe i, per la part frontal, amb dues parts mòbils transparents, que poden arribar a tancar l’espai per protegir als socorristes de possibles agents atmosfèrics (fred, vent, aigua, sol...) i no perdre visibilitat de la zona de bany. El paviment i els seients de l’interior són drenants, per evitar l’acumulació d’aigua i sorra.La coberta de la torre de vigilància disposa de dues parts diferenciades: la coberta de la cabina, impermeable i amb aïllament tèrmic, i la part de visera, permeable, que protegeix als socorristes del sol en la part central del dia. Un màstil superior corona la torre i esdevé el suport de la bandera indicativa de l’estat del servei.D’altra banda, el nou sistema d’ancoratge, sobre un únic punt, facilita la seva retirada en cas de necessitat. Per exemple, en cas de fort temporal. Aquesta flexibilitat també permet que, al finalitzar la temporada de bany, la torre pugui ser desmuntada i traslladada en la seva totalitat a un magatzem fins a la següent temporada.Aquest nou model de torre de vigilància dissenyat per l’AMB s’ha començat a instal·lar durant l’estiu 2018, i l’objectiu de l’AMB es anar implantant progressivament aquestes torres a tots municipis metropolitans, d’acord amb els ajuntaments. Estaran complementades per les cadires de vigilància, de manera que cap tram de platja quedi sense supervisió, i la seguretat quedi garantida.

