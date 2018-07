Junqueras i Romeva demanen la llibertat o mesures com la presó domiciliària

Les defenses dels líders independentistes empresonats a Lledonets i Puig de les Basses presenten nous recursos a la Sala Segona del Tribunal Suprem per demanar el seu alliberament. Tal com van anunciar els advocats en roda de premsa aquest passat divendres , a partir de la decisió de la justícia alemanya sobre el cas de Puigdemont, en el qual no hi veu delicte de rebel·lió , apel·len a un nou "context social i polític".Després que dilluns al matí ho fessin Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, a la tarda ha estat el torn d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. En un escrit de l'advocat Andreu Van den Eynde, aquest reclama la llibertat provisional dels dos dirigents d'ERC o, si no s'acceptés aquesta mesura, "l'establiment d'una mesura cautelar menys costosa" per garantir que no es produeix risc de fuga, com suggereix que podria ser l'obligació de signar diàriament, un control policial, dispositius de rastreig telemàtic o presó domiciliària.Tot i això, a diferència dels dirigents de JxCat, Junqueras i Romeva, no posen a disposició de tot el seu patrimoni com a fiança. L'advocat argumenta que l'exvicepresident del Govern ja porta 257 dies a presó i l'exconseller d'Afers Exteriors, 115 dies. Afegeix també que el Govern, del qual subratlla que els dos dirigents no en formen part, "està actualment "desenvolupant la seva activitat amb normalitat", així com afegeix que ells no poden "incidir en el més mínim en actuacions de govern que poguessin remotament assimilar-se als il·lícits pels quals s'ha processat" i, per tant, "no hi ha risc de reiteració delictiva rellevant".Igualment, Van den Eynde recorda que Junqueras té dona i dos fills de 3 i 5 anys, els quals es troben en una situació d'"un estrès emocional sever, documentat també davant la sala", mentre que Romeva té també dona i dos fills de 9 i 12 anys en "situació de patiment psicològic" acreditada. Finalment, apel·la al dret a preparar bé la defensa i a la presumpció d'innocència per reclamar l'alliberament.

Escrit al Suprem, reclamant la llibertat de Junqueras i Romeva. by naciodigital on Scribd

Els primers en anar al Suprem, però, han estat Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez. L'advocat Jordi Pina demana la llibertat provisional dels presos polítics i, en aquest sentit, posa sobre la taula la possibilitat d'aplicar mesures cautelars "menys costoses però igualment efectives". Un dels arguments que exposa en l'escrit enviat a l'alt tribunal és que Llarena ja ha conclòs la fase d'instrucció de la causa contra el procés, fet que deixa "sense sentit" la presó provisional.Pina proposa l'arrest domiciliari amb control telemàtic o policial com a alternativa a la presó. També exposa que Rull, Turull i Sánchez estarien disposats a "oferir com a fiança la totalitat del seu patrimoni personal per deixar ben clar que el seu propòsit és quedar-se en territori espanyol i afrontar el proper judici".

Petició llibertat de Rull, Sànchez, Turull by naciodigital on Scribd

