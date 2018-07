JxCat espera poder investir Puigdemont si és extradit per malversació

Junts per Catalunya confia poder investir president Carles Puigdemont si el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena accepta extradir-lo pel delicte de malversació. Així ho ha explicat en declaracions a TV3, el portaveu del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, després d'una reunió que han mantingut a Alemanya, on han participat el propi Puigdemont, Quim Torra, Elsa Artadi i Josep Costa.La reflexió que es fa des de JxCat és que, en cas que el president a l'exili sigui portat a Espanya per malversació, mantindria intactes els seus drets com a diputat. En cas que el jutge Llarena accedís a deixar-lo en llibertat provisional, seria possible investir-lo al Parlament. "La sentència de Schleswig-Holstein obre un escenari possible de restitució perquè cauen els delictes de rebel·lió, sedició i desordres públic", ha explicat Batet.La decisió és ara de Pablo Llarena, que dijous passat va rebre un dur revés de la justícia alemanya en acceptar l'extradició de Puigdemont únicament pel delicte de malversació i descartar la rebel·lió. El jutge del Suprem ha de decidir en els pròxims dies si accepta aquesta extradició o retira l'euroordre. En cas d'acceptar-la, Puigdemont només seria jutjat per malversació mentre que els seus consellers ho serien per rebel·lió, un delicte castigat una pena molt més elevada.

