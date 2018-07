Demanen 48 anys de presó pel caçador acusat de matar dos agents rurals a Aspa

La fiscalia demana 48 anys i quatre mesos de presó pel caçador acusat d'haver matat dos agents rurals, Xavier Ribes, de 43 anys, i David Iglesias, de 39, el 21 de gener del 2017 quan feien un control rutinari de caça al vedat d'Aspa (Segrià). El caçador, veí de Vacarisses (Vallès Occidental) i de 28 anys, Ismael Rodríguez, els va disparar amb una escopeta i després va confessar el crim als Mossos.Actualment està en presó provisional a l'espera de judici. Rodríguez tenia caducada la llicència per fer servir l'arma homicida, que estava a nom d'un amic, i tampoc no va recollir l'autorització per caçar al vedat.El ministeri públic qualifica el doble crim d'assassinat i sol·licita que se li imposin 23 anys i 8 mesos de presó per cada assassinat (tenint en compte l'atenuant de confessió) i un any de presó més per tinença il·lícita d'armes. A més, demana que l'acusat indemnitzi els familiars de les víctimes (dones, fills i pares) amb més d'un milió d'euros en total.La fiscalia també sol·licita un any de presó pel propietari de l'arma com a cooperador necessari en la tinença il·lícita d'armes. L'acusació particular, representada per l'advocat Pau Simarro, ja va anunciar a començaments d'any que demanaria que se'l condemnés a 54 anys de presó (25 anys per cada assassinat, 3 per atemptat a l'autoritat i 1 més per tinença il·lícita d'armes).

