El govern espanyol demana a Bèlgica que defensi la immunitat de Llarena

El ministeri espanyol d’Afers Estrangers ja ha transmès al govern belga la petició perquè defensi “la immunitat de la jurisdicció d’Espanya” i del jutge Pablo Llarena als tribunals belgues, tal i com va demanar el Tribunal Suprem . Així ho ha explicat aquest dilluns el ministre d’Afers Estrangers, Josep Borrell, que ha explicat que a través de l’ambaixada espanyola a Bèlgica es va fer arribar una “nota verbal” fa un parell de dies que el govern belga està ara “analitzant”, segons ha dit el mateix Borrell.Per altra banda, el ministre ha dit també que ha tingut ocasió de comentar la petició amb el seu homòleg belga, Didier Reynders, amb qui s’ha vist aquest dilluns a Brussel·les en el marc de la reunió dels ministres d’Exteriors de la UE. “El que demanem d’estat a estat és que, respectant el que es diu ‘iure imperii’, la potestat sobirana dels països, (el govern belga) aparegui no com a part acusatòria sinó en defensa de la immunitat de la jurisdicció espanyola”, ha dit Borrell. Segons ha matisat, encara no hi ha hagut una resposta si bé Borrell ha admès que tampoc n'espera una de “formal”.A més, el ministre espanyol ha anunciat que el govern belga també ha estat sol·licitat per la part demandant perquè “actuï de part acusant contra Espanya”. ”Els advocats que han presentat la causa han demanat al govern belga que es presenti com a part acusatòria”, ha explicat Borrell. Amb tot, fonts de la defensa han negat a l’ACN la certesa d’aquesta informació i asseguren que no s’ha demanat res al govern belga.Sobre la conversa amb el seu homòleg belga, Borrell ha dit que a Reynders li ha semblat un “acudit” que es demani al govern que es presenti com a part acusatòria mentre que li ha assegurat que està “en contacte” amb el ministeri de Justícia per analitzar la petició feta des del ministeri d’Exteriors espanyol.En qualsevol cas, l’advocat Gonzalo Boye assenyala a l’ACN que el govern belga no pot fer res “ni formalment ni informalment” respecte la sol·licitud del ministeri capitanejat per Borrell. “Es tracta d’un plet civil, existeix separació de poders, Bèlgica és una democràcia i el Fiscal no és part del plet”, ha dit Boye.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)