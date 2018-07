L'imam de Ripoll no va superar els tests psicològics de confident, segons el CNI

L'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, considerat el cervell dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa un any, no va superar els tests psicològics que determinaven si se'l podia considerar una font fiable, segons assegura el CNI i ha pogut saber TV3. Tot i la relació que mantenia amb l'imam, els Centre Nacional d'Inteligència manté que en el moment dels atemptats no hi tenia vinculació. De la mateixa manera, segons informa la televisió catalana, Es-Satty va actuar a les ordres d'una tercera persona, un ideòleg instal·lat al centre d'Europa que va donar ordres a la cel·lula gihadista.

