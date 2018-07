La Moncloa no demanarà a la Fiscalia una rebaixa de la petició de penes als presos polítics

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha declinat aquest dilluns la possibilitat que el govern de Pedro Sánchez intercedeixi davant la Fiscalia a favor d'una rebaixa de peticions al procés contra els líders independentistes. En roda de premsa, ha avalat també que el Tribunal Suprem pugui jutjar per delictes diferents Carles Puigdemont –a qui el tribunal alemany extradiria només per un suposat delicte de malversació - i la resta de presos i exiliats.Ábalos ha respost d'aquesta manera les manifestacions del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que dijous, després d'entrevistar-se amb la seva homòloga, Carmen Calvo, va instar el govern de Sánchez a utilitzar els instruments que té "al seu abast" per alliberar els presos . "No, no farem res", ha afirmat Ábalos, que ha afegit que, si el govern espanyol actués en aquesta direcció, "seria el reconeixement d'un escàndol davant la independència del fiscal". Segons el número dos del PSOE, "al govern no se'l pot apel·lar perquè intervingui respecte a la Fiscalia ni en aquest sentit ni en un altre".En roda de premsa a la seu del PSOE del carrer Ferraz després de l'executiva del partit, Ábalos ha afirmat que tampoc comparteix els arguments de l'independentisme que apunten que no tindria sentit jutjar Puigdemont per malversació i a la resta de processats per delictes de rebel·lió, que comporten penes més greus.Sobre això, el secretari d'Organització del PSOE ha afirmat que "no creu que quedi tan clar que fos el cap qui liderés la rebel·lió" perquè "hi van haver moltes responsabilitats" i no creu "que hi hagués algú al capdamunt". Serà el procés judicial, ha afegit, qui haurà de determinar "individualment" les responsabilitats de cadascú i "políticament" no queda clar que el procés estigués liderat per una sola persona "perquè hi ha responsabilitats que no estaven al govern".Ábalos també ha evitat comprometre una posició del PSOE respecte a la comissió d'investigació sobre les activitats del rei emèrit per les manifestacions de Corinna , la seva amant, que s'han donat a conèixer els últim dies.Segons el secretari d'Organització del PSOE la primer mesura és la compareixença del director del CNI, Félix Sanz Rolán, i després "es farà o es deixarà de fer"”, però ha declinat avançar posicionaments. "La transparència cadascú la interpreta com vol" i "no es tracta de desgastar o debilitar institucions o imatges", ha dit Ábalos, que ha assegurat que el PSOE "combrega amb els valors republicans" tot i que és també i sobretot "un partit constitucionalista".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)