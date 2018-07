El Govern i la Diputació de Barcelona inicien el deplegament de fibra òptica a 55 municipis

La Generalitat i la Diputació de Barcelona han unit esforços per fer arribar la fibra òptica a 55 municipis de la demarcació barcelonina. Les obres afectaran 252 quilòmetres de carreteres i es preveu que beneficiïn a prop de 180.000 habitants. La Diputació farà una inversió de 18,2 milions d'euros i el Govern de 2,5.El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, han presentat el projecte aquest dilluns, coincidint amb l'inici dels treballs al terme municipal de Fonollosa. Segons ha avançat el conseller, l'objectiu és traslladar aquest acord a la resta de demarcacions per tal que el 2023 tots els municipis catalans de més de 50 habitants tinguin connexió.Les obres han començat aquest dilluns al municipi de Fonollosa, on es farà una estesa d'uns 8 quilòmetres des de l'eix troncal de la C-25, resseguint la carretera BV-3008, al llarg del terme d'Aguilar de Segarra. En els propers dies, les obres aniran arrencant a la resta de municipis fins a arribar al total de 55. Concretament, la Diputació farà un eixamplament i millora de cunetes en un total de 252 quilòmetres de carreteres, el que suposarà una inversió de 18,8 milions d'euros. El Govern, de la seva banda, hi destinarà 2,5 MEUR i incorporarà la infraestructura per la fibra òptica.L'aposta, ha remarcat el conseller de Polítiques digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, serà "determinant per la competitivitat, desenvolupament econòmic i cohesió territorial i social del nostre país", tot afegint que "posicionarà Catalunya com un país digital i avançat al segle XXI".Per la seva part, el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha remarcat que la connexió permetrà superar la barrera que tenien els habitants d'alguns municipis "de desplegar la seva activitat professional" i creu que permetrà convertir "territoris paradisíacs" com el de la Catalunya Central en "territoris d'oportunitats".En aquest sentit, l'alcalde de Fonollosa, ha reconegut la importància de les "vies de comunicacions i telecomunicacions" i els beneficis que pot comportar l'accés a la fibra òptica pels veïns.Castells, però, ha volgut posar de manifest que, a banda de la millora en l'accés a internet, l'actuació que farà la Diputació a Barcelona té altres conseqüències importants. Els treballs permetran eixamplar i millorar els vorals, cosa que suposarà una important millora "en la seguretat a les carreteres".A l'hora de fer balanç, Puigneró ha remarcat la importància de la col·laboració entre els dos organismes per afrontar un projecte com aquest. El desplegament està inclòs dins del Pacte Nacional per a la Seguretat Digital, un acord que agrupa el Govern, les diputacions i el món local. "Un instrument útil per accelerar la digitalització de Catalunya", ha recordat.De la mateixa manera que amb la Diputació de Barcelona, amb Lleida ja existeix un acord per al desplegament de la fibra òptica. Segons el conseller, ara l'objectiu és assolir-lo també a Girona i Tarragona. La finalitat, ha assegurat, és que totes les capitals de comarca tinguin fibra òptica el 2020 i tots els municipis de més de 50 habitants ho assoleixin el 2023.En el cas dels treballs que s'estan duent a terme al Bages, Puigneró ha explicat que s'han col·locat dotze canalitzacions, la meitat de les quals es destinaran a operadors públics i la resta als privats. Mentre que les privades busquen garantir l'accés a la xarxa en els equipaments públics, la resta seran perquè les companyies puguin oferir els seus serveis als particulars. En aquest sentit, ha avançat, malgrat que els treballs tot just han arrencat aquest dilluns "ja existeixen empreses que han mostrat l'interès".

