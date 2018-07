​El PSC i Cs volen que el ple reprovi la gestió econòmica de Colau

Els grups municipals del PSC i Cs a l'Ajuntament de Barcelona busquen que el ple d'aquest divendres reprovi la gestió econòmica del govern d'Ada Colau. Com a rerefons hi ha la polèmica rebaixa d'inversions per la caiguda d'ingressos que la setmana passada van revelar els socialistes i que l'oposició considera "retallades", cosa que el govern municipal nega i parla d'"ajustar i reprogramar" actuacions . Els dos partits han registrat cadascú la seva proposició per reprovar el govern, però no es descarta que n'acabin presentant una de sola.El líder del PSC, Jaume Collboni, i la cap de files de Cs, Carina Mejías, han retret aquest dilluns al govern de Colau la "falta de transparència", l'emissió de "missatges contradictoris" i l'ús d'eufemismes" com ara "reprogramacions". A més de la reprovació, els socialistes sol·licitaran al consell plenari la presentació d'un informe que clarifiqui quin és l'estat del pressupost en 15 dies i la formació taronja impulsarà la creació d'una comissió de seguiment per esclarir l'estat dels comptes.En paral·lel, els socialistes demanen un ple extraordinari amb el PDECat i ERC, una iniciativa que han posat sobre la taula els republicans, i que busca que el govern expliqui la disminució d'inversions i denunciar "la manca de previsió i transparència". Les tres formacions sumen suficients regidors com perquè s'hagi de celebrar. Segons Collboni, el govern presidit per Colau ha estès "una manta de silenci" en "negar-se a respondre" a la preocupació entre l'oposició per la caiguda d'ingressos i les informacions publicades als mitjans de comunicació que asseguren que aquest descens frenaria 159 inversions."Demanem al govern que ens expliqui si les dades d'una caiguda del 30% del pressupost municipal d'inversió són certes o no", ha insistit el socialista, que ha qualificat la situació de "vodevil pressupostari". Al seu torn, Mejías ha criticat "no només la incapacitat econòmica" de la gestió municipal sinó també "l'opacitat" amb què l'executiu ha gestionat la polèmica. "Aquells que tanta transparència demanaven als altres, haurien de practicar-la ells mateixos", ha reblat la líder de Cs.L'Ajuntament de Barcelona va negar la setmana passada la retallada en inversions i despesa corrent i tan sols va acceptar que "ajustarà" i "reprogramarà" determinades inversions per valor de 5 milions d'euros. "No és tan estrany que es reprogramin inversions, el que és estrany és amargar-les i dir-li reprogramació quan ets a finals de mandat el que no facis ara ho estàs retallant perquè no saps qui governarà a la ciutat a finals de 2019", ha argumentat Collboni.A més, el socialista ha acusat l'executiu d'"inventar-se conceptes de comptabilitat pública" com ara "ingrés volàtil", l'argument que va esgrimir la tinenta d'alcalde Janet Sanz a la comissió d'Urbanisme per explicar el descens d'ingressos, principalment en referència a l'impost de plusvàlues que el responsable de la gestió econòmica del consistori, Gerardo Pisarello va xifrar en un 12% en una compareixença la setmana passada.Collboni i Mejías han coincidit a criticar l'executiu municipal per "hipotecar" la solvència de l'Ajuntament de Barcelona. La caiguda d'ingressos que ha transcendit al llarg de l'última setmana "pot comprometre projectes municipals de cara a altres períodes de legislatura", ha alertat la líder de Cs, que ha citat com a projectes que quedaran "compromesos" de cara al futur el túnel de la plaça de les Glòries o la reurbanització de la Ronda Sant Antoni.La líder de Cs s'ha fet ressò de les informacions publicades als mitjans de comunicació d'una retallada de 107 milions d'euros i ha citat alguns dels equipaments susceptibles de patir "retallades" que ja va denunciar el cap de files d'ERC al consistori, Alfred Bosch. Així, Mejías ha citat les escoles bressol Teixonera, Casernes, Raval o Can Carreres o les escoles d'educació primària Anglesola, Can Maiol o Antaviana."Ens preguntem com pretenia l'alcaldessa pagar un tramvia", ha retret Mejías, fent referència al projecte de connexió del Trambaix i el Trambesòs pel qual ha apostat el govern municipal, tot i no poder portar-lo a terme per falta de suports.

