Turull, Rull i Sànchez demanen la llibertat i ofereixen el seu patrimoni com a fiança

Les defenses dels líders independentistes empresonats a Lledonets i Puig de les Basses presenten nous recursos a la Sala Segona del Tribunal Suprem per demanar el seu alliberament. Tal com van anunciar els advocats en roda de premsa aquest passat divendres , a partir de la decisió de la justícia alemanya sobre el cas de Puigdemont, en el qual no hi veu delicte de rebel·lió , apel·len a un nou "context social i polític".Els primers a fer-ho han estat Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez. L'advocat Jordi Pina demana la llibertat provisional dels presos polítics i, en aquest sentit, posa sobre la taula la possibilitat d'aplicar mesures cautelars "menys costoses però igualment efectives". Un dels arguments que exposa en l'escrit enviat a l'alt tribunal és que Llarena ja ha conclòs la fase d'instrucció de la causa contra el procés, fet que deixa "sense sentit" la presó provisional.Pina proposa l'arrest domiciliari amb control telemàtic o policial com a alternativa a la presó. També exposa que Rull, Turull i Sánchez estarien disposats a "oferir com a fiança la totalitat del seu patrimoni personal per deixar ben clar que el seu propòsit és quedar-se en territori espanyol i afrontar el proper judici".

Petició llibertat de Rull, Sànchez, Turull by naciodigital on Scribd

