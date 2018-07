El govern d'Aznar va subvencionar material per a la Fundació Francisco Franco

El govern de José María Aznar va subvencionar ordinadors, mobles, extintors i una trituradora de paper per a la Fundació Francisco Fraco (FNFF), segons ha informat eldiario.es. Entre els anys 2000 i 2003, durant el mandat del PP, va concedir més de 150.000 euros a l'entitat feixista per a projectes suposadament de "microfilmació" de documents del seu arxiu privat. Aquests diners es van destinar a digitalitzar 30.000 documents procedents del despatx i les dependències del dictador i de personalitats del règim.Tanmateix, no només es van dedicar a aquest procés, tal com sostenia l'any passat el PP. Es van destinar també a millorar la seu de la Fundació Francisco Franco. Segons explica eldiario.es, es va comprar material per a l'entitat i es va invertir en millorar la seguretat del seu local. Amb diners públics, es va contractar un auxiliar administratiu durant tres anys i es va pagar una assessoria comptable i fiscal durant dos anys.En l'apartat d'"operacions d'inversions" apareixen despeses justificades i abonades per l'estat com un escàner, una impressora, tres ordinadors, una enquadernadora, cartutxos d'impressora, armaris i un vídeo adquirit a El Corte Inglés. La FNFF justifica que aquestes inversions es van fer per als investigadors externs que volguessin consultar documents en les seves instal·lacions. Les millores i inversions, però, han quedat per a la seu de la Fundació i per al seu funcionament.

