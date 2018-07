ERC garanteix que els diputats suspesos per Llarena votaran en tots els plens

Els presos polítics i exiliats que són diputats i a qui el jutge del Suprem Pablo Llarena ha suspès podran seguir exercint el dret a vot aquesta setmana i en els propers plens. Ho ha asseverat aquest dilluns la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, hores abans que el Parlament rebi l'informe dels serveis jurídics encarregats per la mesa sobre l'assumpte, que el president de la cambra, Roger Torrent, ha avançat en una entrevista a La Xarxa que arribaria durant el dia.La dirigent republicana ha assegurat que els diputats represaliats no hauran de renunciar a la seva acta i que es farà el possible per "defensar i garantir les majories parlamentàries", tal com va avançar Torrent . "Han de poder exercir el seu dret a vot com a diputats, garantirem el seu vot en aquest ple [que comença dimarts] i en tots els que vindran", ha insistit. El Suprem va suspendre fa una setmana els diputats processats per rebel·lió , en una notificació que va rebre divendres el Parlament , però l'independentisme està estudiant vies per aplicar la resolució sense efectes pràctics i garantint que poden seguir delegant el vot.Vilalta també s'ha referit a la mobilització d'aquest cap de setmana al Valle de los Caídos , on milers de persones es van concentrar contra l'exhumació de Francisco Franco i exhibint gestos feixistes, el que considera "imatges molt preocupants d'una deriva feixista i que demostra que, a l'estat espanyol, no s'ha passat pàgina del franquisme". "Contra el feixisme no hi pot haver cap mena de condescendència ni comprensió, i aquí serem molt clars", ha afegit, motiu el qual ERC vol impulsar al Parlament "una declaració de condemna al feixisme encara vigent".Els republicans reclamen que el feixisme ha de ser "expulsat de qualsevol espai públic del país ni s'ha de confraternitzar per ser usat com a força de xoc contra un rival polític", una referència a les mobilitzacions unionistes, que tot i considerar "molt legítimes", permeten la participació d'elements ultres. La dirigent d'ERC ha avisat que "no condemnar aquestes imatges fa còmplices els que no ho facin", motiu pel qual espera que la declaració que impulsaran "aglutini totes les forces amb representació parlamentària i que es presentin com a demòcrates", reptant així Cs i PP a donar-hi suport.Per contra, Vilalta ha celebrat el "nou èxit del moviment republicà i independentista però també dels demòcrates que planten cara a la repressió i reclamen justícia" que es va expressar en la manifestació de dissabte per la llibertat dels presos i exiliats . La portaveu republicana ha denunciat el "despropòsit judicial", que segons afirma, evidencia l'actuació judicial de tribunals internacionals, com l'alemany, que deixa clar que "no hi ha violència, no hi ha rebel·lió i no hi ha sedició", i és que "als països on hi ha justícia, no hi ha presos polítics". Davant la petició de llibertat que faran de nou els presos, reclama que el Suprem deixi d'exercir com a "braç repressor d'un estat que ha desistit de ser democràtic".

