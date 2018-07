Borrell recol·loca Dastis com a ambaixador a Itàlia

L'exministre d'Afers Exteriors Alfonso Dastis ja té nou lloc de feina. Serà com a ambaixador d'Espanya a Itàlia, segons han informat fonts diplomàtiques a Efe i han recollit diversos mitjans. Dastis aconsegueix així un dels destins més apreciats de la carrera diplomàtica, després d'unes setmanes "pendent de destí", des que Josep Borrell va accedir a la cartera d'Exteriors de la mà del govern de Pedro Sánchez.Dastis va ser un dels ministres més bel·ligerants contra el procés català. En la seva guerra particular per combatre l'independentisme en l'àmbit internacional, destaquen nyaps memorables com quan va afirmar en una entrevista a la BBC que a l'escola catalana no s'ensenyava castellà o quan va negar la violència de l'1-O malgrat les imatges que sortien a mitjans d'arreu del món. Tot plegat, va provocar certa incomoditat en la diplomàcia espanyola. Abans d'accedir al Ministeri d'Afers Exteriors, Dastis ja va ser representant d'Espanya davant la Unió Europea i conseller d'Espanya davant l'ONU a Nova York. També lletrat del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i vocal assessor de la Direcció General de Cooperació Jurídica i Institucional de la secretaria d'Estat per a la Unió Europea.

