El PSC demana al nou moviment de Puigdemont que reconegui els «greus errors comesos»

El PSC observa amb atenció els moviments de l'independentisme, que aquesta setmana es veu sacsejat per la presentació, aquest dilluns, del nou moviment per la República liderat per Carles Puigdemont i l'assemblea del PDECat. "Estarem atents al procés de reconfiguració de l'independentisme", ha assegurat el secretari d'Organització dels socialistes, Salvador Illa, que ha reivindicat que l'independentisme ha de reconèixer els "greus errors" comesos en en últims mesos.El dirigent socialista ha convidat els partidaris de la independència a fer autocrítica sense necessitat de ser "tan clars" com l'exconsellera Clara Ponsatí, que va arribar a afirmar que el Govern de Puigdemont va "jugar al pòquer anant de farol". Si bé aquest cap de setmana la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha estès la mà als socialistes posant com a condició que reconeguin el seu paper determinant en la repressió que està vivint Catalunya, Illa ha replicat que, mentre no es descarti la via unilateral, els acords entre el PSC i els independentistes seran "puntuals" i en temes "molt concrets".De fet, ha insistit que si no s'haguessin comès "greus errors" com els del ple del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis de desconnexió, no s'hagués aplicat el 155 ni hi hauria gent a la presó o una Catalunya "dividida". La idea de la independència, ha advertit Illa, és un "greu error" tant per a Catalunya com per a Europa.Per altra banda, i tenint en compte aquesta setmana està convocat el darrer ple abans de les vacances d'estiu, el PSC ha recordat que els diputats independentistes processats per rebel·lió estan ja "suspesos" i que per això ja no poden votar. Correspon als lletrats de la cambra, ha recordat Illa, decidir com es procedirà a aplicar la substitució temporal plantejada per Llarena. Ara bé, els socialistes reivindiquen que en cap cas es pot portar una resolució judicial a votació del ple, com pretenen fer JxCat i ERC.Mirant ja a l'horitzó de la tardor i les eleccions municipals del 2019, l'executiva del PSC s'ha conjurat per treballar amb l'objectiu d'"eixamplar, enfortir i coordinar" el partit amb moviments del catalanisme progressita. "Sentim que hi ha una demanda d'articulació d'aquest espai on hi ha diferents sensibilitats", ha esbossat.

