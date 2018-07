​Colau defensa a l'ONU un front comú de les grans ciutats per garantir l'accés a l'habitatge

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dilluns a l'ONU una declaració de grans ciutats sota l'impuls de la capital catalana amb la qual reivindiquen més competències i recursos per garantir l'accés a l'habitatge i lluitar contra la gentrificació. El text, que es titula "Ciutats per un habitatge adequat. Declaració municipalista dels governs locals per al dret a l'habitatge i el dret a la ciutat", l'han rubricat també Amsterdam, Berlín, Londres, Montevideo, Mont-real, Nova York i París, entre altres. Aquest mes Colau ja havia viatjat a Londres i París per visibilitzar aquests suports Colau ha reclamat atenció per a les ciutats davant les dificultats d'accés a l'habitatge. Ho ha fet des de Nova York, durant un Fòrum Polític d'Alt Nivell de les Nacions Unides sobre el seguiment de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 (ODS11: "Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles"). La iniciativa compta amb el suport de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), que copresideix Colau, l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions per als Drets Humans i la Relatora Especial de l'ONU sobre el Dret a l'Habitatge, Leilani Farha.A la declaració, que conté una introducció i accions a desplegar en cinc fronts, els governs de les grans ciutats subratllen que són els servidors públics "més sensibles" a les necessitats quotidianes de la ciutadania. Adverteixen que la manca de finançament nacional i estatal, la desregulació del mercat, el poder creixent de les multinacionals i la creixent competència sobre una oferta immobiliària escassa "suposen sovint una pesada càrrega per als barris, causant serioses distorsions en el seu teixit social i posant en risc l'objectiu d'aconseguir unes ciutats igualitàries, inclusives i justes".Els governs locals consideren que "totes les persones haurien de tenir un accés efectiu a un 'habitatge adequat'", que l'ONU defineix com aquell que compleix correctament criteris d'assequibilitat; seguretat de tinença; habitabilitat; disponibilitat de serveis, materials, equipaments i infraestructures; accessibilitat, ubicació i adequació cultural. Malgrat això, adverteixen que està en perill "el caràcter equitatiu i sostenible" de les seves ciutats per qüestions com l'especulació immobiliària, l'habitatge d'alt cost, una regulació "inadequada", el fenomen dels sense sostre i el creixement urbà descontrolat, raó per la qual criden a l'acció en cinc fronts.En el compendi de peticions se situen moltes de les que Colau fa temps que reclama específicament per a la capital catalana. En primer lloc, les ciutats exigeixen "més competències jurídiques i fiscals" per regular millor el mercat immobiliari. "Requerim eines reguladores i executives per protegir els nostres barris de l'especulació", ressalten. Demanen instruments per regular el marcat del lloguer, "protegint els inquilins de bombolles especulatives" i per atorgar-los més seguretat. També reclamen mecanismes per captar les plusvàlues de les operacions immobiliàries per revertir-les a favor del bé comú, tant en noves operacions com en reformes urbanes, i competències per combatre la precarietat residencial i la proliferació de pisos buits.En segon lloc, volen més recursos per millorar els parcs d'habitatge públic i es comprometen a traduir-ho en més inversions per incrementar els pisos municipals de lloguer. Defensen que cal promoure "solucions d'excepció que responguin a la gravetat de l'emergència habitacional", i agreguen: "L'habitatge públic ha de contribuir a aconseguir ciutats on totes les persones tinguin igualtat d'accés a un habitatge assequible". Tot i això, asseveren que el problema no l'han d'afrontar soles les administracions públiques locals, i per això en tercer lloc demanen més eines "per coproduir alternatives residencials público-privat-comunitàries".Segons les ciutats, els cal "prioritzar subvencions i exempcions fiscals per crear habitatge assequible". A més, aposten per explorar diverses opcions adaptades al context de cada ciutat, com els models de les cooperatives d'habitatge o els community land trust, i crear operadors público-privats – cosa que Barcelona ja està tirant endavant - per invertir capital en la creació i preservació d'habitatges de lloguer assequible. També advoquen per la col·laboració amb entitats no governamentals i fomentar la participació dels mateixos veïns, donant suport a bones pràctiques com el disseny col·laboratiu i l'autoconstrucció assistida.En quart lloc, els governs locals reivindiquen un urbanisme que "combini l'habitatge adequat amb barris de qualitat, inclusius i sostenibles", i es comprometen a planificar ciutats mixtes, compactes i policèntriques on l'habitatge es beneficiï d'un context equilibrat i contribueixi a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental del teixit urbà. Entre altres, demanden pràctiques urbanístiques que evitin la dependència del vehicle privat – una de les apostes de mandat de Colau -, i oferir alternatives a la proliferació de barraques, centrant-se en les causes i no les víctimes.Per últim, en el cinquè lloc reivindiquen la cooperació municipalista en les estratègies residencials. "Ens proposem unir forces per reclamar més recursos i competències als organismes supramunicipals, tant nacionals com internacionals", subratllen, i també es proposen fer front comú en les negociacions amb actors globals o plataformes digitals. Es comprometen a exercir "la solidaritat metropolitana a fi de superar els localismes competitius", i a tancar acords de ciutat que transcendeixin els mandats governamentals.

Declaració de Ciutats per un habitatge adequat by naciodigital on Scribd

