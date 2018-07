El Ministeri de Justícia defensa «perfeccionar» les euroordres després del cas Puigdemont

El secretari d'Estat de Justícia, Manuel Jesús Dolz, ha defensat aquest dilluns a Santander que cal "perfeccionar" la cooperació judicial europea en matèria d'Ordres Europees de Detenció. Considera que "s'està evidenciant" que a la pràctica tenen "certes deficiències en relació amb la doble incriminació".Ho ha dit fent referència al procés i a la decisió del tribunal de Schleswig-Holstein en relació a Carles Puigdemont, que ha acceptat l'extradició del president a l'exili només pel delicte de malversació i no per rebel·lió.Dolz ha deixat clar que el govern espanyol "ha de respectar" les decisions judicials i creu que els poders executius han de facilitar el debat entre els poders judicials "sense entrar en les seves decisions". El secretari d'Estat, no obstant això, defensa per perfeccionar aquest mecanisme d'euroordre perquè "la confiança mútua no es pot perdre" i "no es poden qüestionar els nostres sistemes".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)