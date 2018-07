ERC rebutja incorporar-se al nou espai polític de Puigdemont, Torra i Sànchez

"Es tracta de guanyar un país, de fer una República. Això no es fa transvasant vots d'un partit a un altre sinó ampliant el nombre de diputats republicans independentistes al @parlamentcat. La competició interna no ens ajuda a ampliar la base", diu @rogertorrent @Esquerra_ERC pic.twitter.com/yQKbYjcm2F — L'Entrevista (@L_Entrevista) 16 de juliol de 2018

ERC no s'incorporarà al nou projecte polític que impulsen Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez , que es presentarà aquest dilluns a la tarda. Segons la portaveu republicana, Marta Vilalta, aquest nou espai suposa una "recomposició de l'espai del centre-dreta independentista", una evolució de CDC, PDECat i JxCat.La dirigent d'ERC considera també que "cadascú ha de créixer des del seu espai i després sumar per ser més forts i guanyar la República". En aquest sentit, s'ha compromès a "sumar des de la unitat d'acció", eixamplant la majoria social cadascú des del seu àmbit ideològic i col·laborar posteriorment: "Si l'objectiu és la República, segur que ens seguirem entenent, com des del 2012, sumant i treballar des de la unitat d'acció".Per això, Viltalta ha volgut "desitjar sort a aquest nou projecte polític", ja que el moviment republicà, ha afegit, "necessita d'un centre-dreta fort i potent". En tot cas, ha afirmat que no li consta que els republicans estiguin convidats a l'acte de presentació del nou projecte polític, però estarà amatent al que vagi sorgint. Igualment, no ha valorat que una enquesta d'El Periódico situï el seu partit com a primera força i s'ha limitat a celebrar que l'independentisme consolida la majoria absoluta.En una entrevista a La Xarxa, el president del Parlament, Roger Torrent, també ha marcat distàncies respecte la creació d'un espai polític unitari, i ha prioritzat "oferir a la ciutadania un relat i un projecte concret per al futur, un projecte unitari, que no vol dir uniformitat". "Aquí hi ha matisos, aquí hi ha plantejaments, visions estratègiques diferents però que s'han de compartir i trobar aquest fil conductor que permeti unir-nos en un projecte polític compartit", ha insistit:Així mateix, Torrent apunta que "ERC aspira a què hi hagi una estratègia compartida per totes les forces republicanes" i que del que es tracta és "de guanyar un país, de fer una República". "Això no es fa transvasant vots d'un partit a un altre sinó ampliant el nombre de diputats republicans independentistes al Parlament. La competició interna no ens ajuda a ampliar la base", ha conclòs.

