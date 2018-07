Imma Colomer rep aquest dilluns el premi de teatre Memorial Margarida Xirgu

L'actriu catalana Imma Colomer rebrà aquest dilluns el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, el guardó de teatre més antic de l'estat espanyol i que es dona a una actriu. Colomer rebrà el premi com a reconeixement per la seva interpretació en l'obra Que rebentin els actors, de Gabriel Calderón, que es va poder veure al TNC aquesta temporada.El jurat, format per 20 membres de diferents grups de teatre amateur de Catalunya, ha valorat "la seva generosa interpretació" en un treball coral i de ritme frenètic i ha volgut distingir l'actriu per la seva compromesa i llarga trajectòria com a dona de teatre. A més, han destacat la intensa temporada de la intèrpret , on ha participat en els muntatges Prime time, una tragicomèdia de Nuria Casado dirigida por Òscar Sánchez que es va poder veure a la Sala Muntaner, i Un tret al cap, de Pau Miró, que es va estrenar a la Sala Beckett.El Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu el concedeix l'Associació ADB (Associació Dramàtica de Barcelona) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei, l'Institut del Teatre de Barcelona i la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. L'acte de lliurament del premi es farà a l'Auditori de l'Institut del Teatre a dos quarts de vuit i acabarà a la Ronda de les Actrius, on Colomer descobrirà la placa dedicada.Aquest any es compleixen 50 anys de la desaparició de l'actriu Margarita Xirgu i per aquest motiu es celebren diversos actes per recordar la seva figura. En concret, a partir del febrer es podrà veure a l'IT una exposició de la Penya Carlos Lemos, associació fundada el 1960 per Pere Pausas, un amant del teatre que va impulsar el Premi Memorial Margarita Xirgu. Per altra banda, també està previst al mes de març honorar l'espai de la Ronda de les actrius, a la plaça Margarita Xirgu, on hi ha les 43 plaques commemoratives de les actrius que han rebut aquest premi, que s'atorga cada any des de 1973.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)