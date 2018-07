L'ATLL tornarà a ser de gestió «100% pública» a partir del gener del 2019

Aigües Ter Llobregat (ATLL) tornarà a ser de gestió "100% pública" a partir de l'1 de gener del 2019, ja que el consell executiu del Govern aprovarà dimarts el projecte de decret llei per crear la nova ATLL pública, segons ha anunciat aquest dilluns el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.En una compareixença parlamentària, Calvet ha destacat la voluntat del Govern de complir el mandat parlamentari del 2016 de revertir la privatització de l'entitat, una vegada el Tribunal Suprem va ratificar el febrer l'anul·lació de l'adjudicació a Acciona L'objectiu és que la nova ATLL pugui "gestionar de manera 100% pública el proveïment en alta de cinc milions de persones i 140 municipis", i preveu mesures que inclouen una anul·lació de l'augment de tarifa de l'aigua previst per aquest any. D'aquesta manera, s'exclouen "altres fórmules mercantils de gestió contràries a la voluntat expressades en aquesta càmera, és a dir licitar de nou el contracte".Es tractarà d'un gestor directe, que adoptarà la fórmula d'entitat de dret públic i estarà controlat per la Generalitat. El seu control es farà a través d'un consell d'administració integrat per diferents representants de conselleries del Govern amb competència en el cicle de l'aigua: salut, administració local, economia i gestió de l'aigua.El decret llei s'ha tramitat per la via d'urgència per comptar al més aviat possible amb un gestor propi i públic que s'ocupi de la gestió d'aquest sistema. Mentre es resol la liquidació, la fins ara empresa concessionària ha de mantenir la prestació del servei amb les mateixes condicions del plec original d'adjudicació. Aquest dimarts també es crearà la comissió encarregada de liquidar l'antiga entitat, i estarà formada per representants d'Economia i Territori i Sostenibilitat i el gabinet jurídic del propi Govern.

