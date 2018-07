Interior renova la cúpula dels Bombers

La conselleria d'Interior ha renovat tota la cúpula dels Bombers de la Generalitat nomenant com a màxim cap operatiu David Borrell, que assumeix el càrrec amb l'objectiu de revertir la "situació crítica" en la qual es troba el cos per manques en material, vestuari, vehicles i altres recursos operatius.En una compareixença del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, s'ha presentat el nou equip de sotsdirectors operatius amb el qual preveuen implementar un pla estratègic fins al 2022 que suposarà uns 25 milions d'euros.En la seva compareixença, Buch ha explicat que afronten aquesta remodelació per revertir una situació que preocupa al departament, i designen comandaments coneixedors de la matèria a nivell professional i ha assegurat: "Batallarem perquè el cos tingui totes les eines possibles".Borrell ha especificat que el cos actualment està en una situació crítica per la falta de material i de personal, i de renovació de vestuari, de parcs i vehicles, per aquest motiu la resposta a les emergències no és la desitjada, en les seves paraules.Per això, ha assegurat que el seu compromís és el de llançar un projecte a mig termini per normalitzar la situació del cos i millorar la coordinació.A més del nou director operatiu, s'ha nomenat com a nou sotsdirector general tècnic Antonio Ramos i nou sotsdirector general de Recursos Humans Joan Navarro.

