Oracle NetSuite, el gegant tecnològic que també s'instal·larà a la torre Agbar

La multinacional Oracle NetSuite, especialitzada en el desenvolupament d'aplicacions de gestió empresarial, seguirà els passos de Facebook i s'instal·larà a la torre Agbar, situada a les Glòries de Barcelona. L'empresa fundada per Mark Zuckerberg va obrir el camí fa un parell de mesos anunciant que instal·lava a la capital catalana un centre internacional per combatre les fake news . Amb la incorporació d'Oracle NetSuite, i sense tancar la porta noves empreses, la torre Agbar es perfila com un gran centre tecnològic.La companyia nord-americana, amb la seu central a Califòrnia i en fase expansiva en el continent europeu, ha estat afincada fins ara al Pedralbes Centre. Ara aposten per compartir edifici amb Facebook, on hi traslladaran, segons ha informat TV3, 250 treballadors. Ocuparan tres plantes de la torre, amb opció a dues més a curt o mitjà termini.

