El PDECat demana a Puigdemont que expliqui com serà el seu projecte per mirar d'«encaixar»

Reacció del PDECat davant l'imminent presentació del nou espai polític promogut per Carles Puigdemont , que veurà la llum aquest mateix dilluns a la tarda. La portaveu de la formació, Maria Senserrich, ha demanat "respectar els tempos" per permetre que Puigdemont "expliqui" com serà el seu projecte i trobar la manera d'"encaixar". "El que planteja el president és el que plantegem nosaltres, que és créixer", ha afirmat Senserrich en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva, marcada pel moviment de Puigdemont. La portaveu ha recordat que el PDECat també persegueix "eixamplar" el sobiranisme, però no ha aclarit si en les últimes hores la cúpula del partit ha parlat amb el president a l'exili.El PDECat serà aquest dilluns a la presentació de la Crida Nacional per la República. La coordinadora general, Marta Pascal, encapçalarà la representació del partit. I, de moment, ha evitat qualsevol xoc amb Puigdemont. Senserrich ha insistit que la formació també té ganes de "sumar" i construir espais "transversals". "Hi serem escoltant, veurem com s’estructura això", ha reblat Senserrich, que ha deixat la porta oberta al fet que els associats es puguin pronunciar en l'assemblea del cap de setmana sobre el nou escenari. "Farem el que els nostres associats ens diguin que volen ser", ha afegit en relació a la cita congressual. "A l’assemblea es poden treballar els textos. Hem d’escoltar els associats", ha destacat.Al PDECat també han volgut deixar clar que no veuen "cap ruptura" ni "escissió" en el projecte liderat pel president a l'exili, i que no tenen "por" de les seves conseqüències. "Puigdemont és el nostre líder moral i polític", ha dit Senserrich per dissimular la incomoditat que ha generat al PDECat la presentació del projecte del president la mateixa setmana que està convocada l'assemblea nacional. "Per ningú és desconegut que el president volia fer una cosa més àmplia", ha afegit la portaveu de la formació.Minuts abans que el PDECat es pronunciés públicament, ERC ha rebutjat públicament incorporar-se a la Crida Nacional per la República . La formació republicana entén que el projecte de Puigdemont és una evolució de CDC, PDECat i Junts per Catalunya, una "recomposició de l'espai del centre-dreta independentista".Els moviments públics de Puigdemont es produeixen quatre dies abans que se celebri el debat congressual en què es redefinirà el full de ruta de la formació i, previsiblement, es reformularà la direcció per encabir-hi presos i exiliats. La setmana es preveu intensa al PDECat, perquè l'ambient no és l'idoni i, a més, s'han presentat fins a 1.200 esmenes als textos de ponències. Puigdemont ja va rebutjar l'oferiment de Marta Pascal de presidir el partit , amb l'argument de centrar-se en la seva defensa. El fet que declinés la proposta de Pascal va evidenciar quines són les seves prioritats, confirmades en les últimes hores.Amb el nom de Crida Nacional per la República, el nou espai polític beneït pel president a l'exili pretén traspassar les fronteres del PDECat per crear un moviment transversal a l'independentisme. La iniciativa, que està liderada per Jordi Sànchez i compta amb el suport del president de la Generalitat, Quim Torra, és germana d'altres plataformes, com el Moviment 1-O i Junts per la República, creades amb Puigdemont com a referència política. La intenció del president a l'exili és que la Crida Nacional per la República comenci a caminar a la tardor, un cop explorats els suports. El lema del nou espai, que es gesta un any abans de les eleccions municipals del 2019 i podria convertir-se en partit polític, serà la defensa del mandat de l'1 d'octubre.L'aparició de la Crida Nacional per la República també coincideix amb un altre moviment: el PDECat ha registrat definitivament JxCat com a partit polític. Aquest pas, al qual Senserrich ha tret transcendència en la roda de premsa, obre les especulacions sobre un nou canvi de nom de l'antic espai convergent. De moment, aquesta setmana Pascal té la intenció de visitar els presos a Lledoners, fet que li permetrà conversar amb Jordi Sànchez sobre els objectius de la Crida Nacional per la República.

