El «Financial Times» defensa que es reconegui Catalunya com a nació

El Financial Times analitza el conflicte català en una editorial publicada aquest diumenge . El prestigiós rotatiu britànic defensa major autonomia per a Catalunya en una Espanya "reformada" com la solució "més sensata". En l'article, obert únicament als subscriptors, també defensa el reconeixement de Catalunya com a nació i reconeix, però, que l'acord entre els governs català i espanyola és, encara, molt llunyà.Concretament, tal com destaca RAC1 , el Financial Times insta l'executiu liderat per Pedro Sánchez a cedir a la Generalitat "més control dels seus recursos financers" i "el reconeixement explícit dels catalans com a nació".El rotatiu apunta també cap a una reforma del Senat per intentar capgirar certs aspectes del panorama polític actual a l'Estat. Hi veu un bri d'esperança a la millora de les relacions entre ambdues administracions, però reconeix que serà un camí "costerut i ple d'obstacles".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)